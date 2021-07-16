فقدان طائرة ركاب روسية في سيبيريا

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر، اليوم الجمعة، إن طائرة ركاب روسية اختفت خارج مدينة تومسك في سيبيريا.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرة من طراز إيه إن-28، وكان على متنها 13 شخصا على الأقل، فيما كشفت وكالة ريا نوفوستي أن عددهم 17 شخصا.

وكانت الطائرة الروسية تقوم برحلة في منطقة تومسك في سيبيريا.