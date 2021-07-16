رابط اعلان نتائج القبول الموحد للطلاب 1442 الكلية التقنية في الرياض والجامعات الحكومية

يهتم كثير من الأشخاص الأن في السعودية بالبحث عن رابط اعلان نتائج القبول الموحد للطلاب 1442 والاطلاع علي الفرز الاول والقبول في جامعات الرياض والجامعات الإسلامية وام القرى وجدة وبقية الجامعات السعودية حيث تم يوم الخميس الخارج 15 يوليو إعلان نتائج القبول في الجامعات الحكومية وايضا في الكلية التقنية بمنطقة الرياض طب خليه الجدول الزمني التي كانت قد وضعت له إدارة القبول الالكتروني للطلاب بالنسبه الجامعه السعوديه بالكلية التقنية وتراقب الان اولياء امور الطلاب البحث عن الجامعه التي تم قبول ابنائهم بها هناك الكثير من الجامعات قد أعلنت عن موعد القبول فيها جامعة القصيم وجامعة جازان والطائف وكانت عمليات التسجيل بالجامعات السعودية قد انتهت في الثلاثين من ذو القعدة نتائج القبول تظهر الكترونيه ل حتى يتسنى للطلاب التعرف عليها.

نتائج القبول الموحد للجامعات

تم الاعلان عن نتائج الفرز الأولية بالنسبة للقبول في الجامعات السعودية وقد تم الانتهاء من تسجيل الطلاب والطالبات فى الجامعات يوم 30 ذو القعدة وتم إعلان القبول الإلكتروني لجميع الطلاب والطالبات في الكلية التقنية بالرياض في ايضا الجامعات الحكومية يوم 5 ذو القعدة ويبدأ في الايام القادمه اعلام بقيه نتائج القبول بالجامعات الأخرى هل سيتم اعلان الفرز النهائي يوم السبت 7 ذو الحجة و كما سيتم اعلان تأكيد القبول في الفرز الاول يوم الاحد 8 ذو الحجة بالنسبة للطالبات فقد تم اغلاق التسجيل يوم واحد ذي الحجة وتم اعلان عن نتائج الفرز الأول للطالبات يوم الخميس 5 ذو الحجة وسيتم الإعلان عن نتائج الطالبات في الفرز النهائي يوم السبت 7 ذو الحجة.

رابط بوابة القبول الموحد

تسود حالة من القلق والتوتر على الطلاب الان حيث انهم فى انتظار الاعلان عن نتائج القبول بالجامعات وذلك بالنسبة للطلبة والطالبات فى جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه

حيث يريدون الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد عبر الرابط الالكتروني الخاص وسوف نوضح لكم الخطوات الاتية: