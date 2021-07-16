بعد أشهر من الإغلاق.. فرنسا تعيد افتتاح برج إيفل

جدة - نرمين السيد - وكانت إدارة البرج أعلنت بيع تذاكر دخول المزار الباريسى الشهير مسبقًا عبر الإنترنت، وذلك بعدما أغلق البرج أبوابه أمام الزوار فى نهايات العام الماضى بسبب جائحة كورونا، وخشية التجمعات التى تتسبب بانتشار الوباء.

وبحسب التقارير الفرنسية، كان هذا الإغلاق هو الثانى للبرج بسبب فيروس كورونا، إذ كان الإغلاق الأول فى ربيع عام 2020، فى الوقت الذى بدأ فيه الفيروس فى الانتشار لأول مرة عبر أوروبا.

ومازالت السلطات تفرض على زوار البرج استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى، حيث تدخل القواعد المشددة فى فرنسا حيز التنفيذ اعتبارا من 21 يوليو الجارى.

وسيتعين على الزوار إظهار نتيجة فحص سلبية أو شهادة الحصول على التطعيم أو الشفاء من المرض، ماعدا الأطفال والشباب المعفيون من هذه القيود حاليًا.