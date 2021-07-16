تداول ارامكو مباشر | طريقة تداول أسهم ارامكو مباشر وتوقعات وتحليل سعر السهم

تداول ارامكو مباشر واحدة من أهم وأبرز العبارات التي تتصدر محركات البحث، حيث حقق السهم العديد من التطورات والقفزات وصعود ملحوظ في سعر السهم، لذلك يعتبر السهم من أهم أسهم التداول الموجودة في سوق الأسهم السعودية، نتيجة لذلك فإن هناك الكثير من الشركات الاستثمارية السعودية الكبرى، بالإضافة إلى الكثير من المواطنين السعودين المستثمرين في عملية بحث مستمر عن سعر السهم وتوقعات الخبراء للسهم في الفترة القادمة، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال على طريقة تداول ارامكو مباشر، كما سنتعرف على السعر الحالي للسهم وتحليل وتوقعات الخبراء لسعر السهم خلال الفترة القادمة.

سعر سهم تداول ارامكو مباشر

بلغ سعر سهم تداول ارامكو مباشر خلال جلسة التداول اليوم في بورصة الأسهم السعودية:

34.90 ريال سعودي، مسجلاً بذلك انخفاض يقدر بـ0.100، أي أنه قد قل عن سعرة اليوم الماضي بنسبة 0.29%.

قد جاء سعر الافتتاح 34.90 ريال.

أما السعر الأعلى فكان 35,00 ريال.

والسعر الأدنى كان 34.80 ريال.

وقد جاء الإغلاق السابق بسعر 35.00 ريال.

طريقة تداول أسهم ارامكو مباشر

قامت شركة أرامكو السعودية بتوفير طريقة إلكترونية بسيطة عبر منصتها الإلكترونية لكافة مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك ليتمكنوا من تداول أسهم الشركة وللمشاركة في الاكتتاب بسهولة ويسر.

ولكن لابد من ملاحظة أنه من الضروري حصول المواطن الذي يرغب في الاكتتاب على حساب جاري ومفعل في أي من البنوك التابعة للشركة وهما (الإنماء – الراجحي – الأهلي – سامبا – ساب – الأول – الفرسي – العربي – الرياض – البلاد -الجزيرة).

فيما يلي سوف نعرض طريقة التداول:

في البداية يقوم العميل بالدخول على الموقع الرسمي لشركة ارامكو.

بعد ذلك يقوم بالإطلاع على المعلومات المتعلقة بعمليات الطرح الأولى ومن ثم الإطلاع على طريقة الاكتتاب الخاصة بالبنك التابع له .

عند الاستقرار على عملية الاكتتاب يجب على المواطن أن يقوم بمناقشة قرار الاكتتاب مع المستشار المالي الخاص به.

ثم يقوم بعد ذلك بتحديد المبلغ الذي يرغب العميل في استثماره وفق الحد الأعلى لسعر السهم.

بعد ذلك يقوم العميل بتخصيص الأسهم التي يرغب في طرحها ومن ثم يقوم بتحديد المستوى الإجمالي للاكتتاب.

ثم يقوم بعد ذلك بإدراج وطرح أسهم الاكتتاب في أسواق البورصة السعودية.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بشكل سليم يكون قد تم الانتهاء من طرح الأسهم بنجاح.

لا بد من ملاحظة أنه يجب على العميل مراقبة سعر سهم أرامكو السعودية عند بدء عملية التداول لتحقيق أقصى ربح ممكن.

توقعات سعر سهم ارامكو

من الملحوظ انخفاض سعر السهم اليوم عن أخر سعر له في أخر جلسة للتداول، حيث بلغ سعر السهم 34.90 ريال سعودي وهو بذلك أقل من سعر السهم في يوم أمس، وقد جاء الإغلاق السابق للسهم بسعر 35.00 ريال سعودي.

كما جاءت أراء المحللون وأصحاب الخبرة في مجال تداول الأسهم في البورصة السعودية بأنه قد يرتفع السهم إلى أن يكسر حاجز الـ 35 ريال مرة أخرى ليصل إلى 37 ريال سعودي وذلك خلال الفترة القادمة إن شاء الله.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات التي تخص تداول أسهم ارامكو مباشر، حيث تعرفنا على سعر السهم اليوم وتوقعات الخبراء للسهم خلال الفترة القادمة، كما تعرفنا على طريقة تداول السهم عن طريق البنوك التابعة لأرامكو.