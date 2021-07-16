مقتل 4 مسلحين من جماعة أبو سياف الإرهابية جنوب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشرطة الفلبينية، إنها اعتقلت أحد المشتبه بهم خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين فى مدينة لاميتان بإقليم باسيلان، جنوب العاصمة مانيلا، أمس الخميس.
وأشار البيان، إلى وقوع تبادل لإطلاق النار أثناء قيام قوة مشتركة من الشرطة والجيش بتنفيذ أمر ضبط وإحضار بحق أربعة أعضاء من المنتمين لجماعة "أبو سياف" الإرهابية.
وأكد بيان الشرطة الفلبينية مقتل ثلاثة من الأربعة المشتبه بهم المطلوبين فى جرائم قتل وأنشطة غير قانونية أخرى مثل أعمال الخطف فى مدينة باسيلان، مضيفًا أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم، فى حين قُتل مرافق آخر.
وكانت جماعة أبو سياف أكثر الجماعات المتشددة عنفًا فى الفلبين، قد أعلنت تحالفها مع تنظيم داعش، المسؤول عن تنفيذ عدة تفجيرات فى البلاد.
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