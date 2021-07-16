طريقة التحويل من بنك الراجحي إلى البنك الأهلي المصري والمزايا و الاشتراطات

يعد بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية هو أحد اكبر المؤسسات المالية بالمملكة ، حيث يوفر البنك كثير من الخدمات المصرفية من إيداع أموال وسحب وتعاملات اسهم واستثمارات مالية وقروض والتعاملات المالية بينه وبين البنوك المحلية والبنوك العالمية ومن ضمن الخدمات التي توفرها شركة الراجحي المالية طريقة التحويل من بنك الراجحي إلى البنك الأهلي المصري وهو أحد أقوي وأعرق البنوك في جمهورية مصر العربية والمنطقة العربية وأقدمها وهو بنك مملوك للدولة المصرية ويتعامل من خلاله العديد من الهيئات الحكومية والأفراد والشركات بمختلف أحجامها ، ويستخدم الوافدين بالمملكة العربية السعودية خدمة تحويل الأموال بين المملكة ومصر عن طريق بنكي الراجحي والأهلي المصري بدون رسوم حالياً.

خطوات تحويل من بنك الراجحي إلى البنك الأهلي المصري

في ظل سعي الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة للحصول علي خدمات بنكية مثل كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي بالإضافة إلي التحويلات فإننا ندعوكم أيضاً للتعرف علي طريقة التحويل من بنك الراجحي إلي البنك الأهلي المصري عليك باتباع الخطوات التالية :

نقوم بتحميل تطبيق بنك الراجحي الإلكتروني عبر متجر التطبيقات علي الهاتف المحمول.

بعد تثبيت البرنامج نقوم بالدخول إلي صفحة المباشر أفراد لتلقي رسالة بكود الدخول.

نقوم بوضع كود الدخول واختيار خدمة التحويل ، وإضافة مستفيد جديد إن لم يكن المرجو التحويل له مضاف فعلاً.

في حال مستفيد جديد ، نقوم بعدها بإضافة اسم البنك المصرفي المراد تحويل الأموال إليه.

نقوم بإدخال بيانات الشخص المرسل له الأموال من واقع بطاقته الشخصية.

بعد مراجعة كافة البيانات نقوم بإدخال رقم الايبان الخاص بالبنك ونضغط حفظ.

نعود مرة أخري للصفحة الرئيسية ونضغط علي التحويل للمستفيد.

نختار المستفيد من قائمة المستفيدين ونضغط التالي.

نضع قيمة الأموال المراد تحويلها ، ثم نضغط علي تأكيد.

رقم الايبان هو رقم تعريفي للبنوك عبر العالم ويمكنكم معرفة رقم ايبان البنك الأهلي المصري من خلال صفحة البنك علي الإنترنت أو عن طريق البحث في محرك جوجل لمعرفة المزيد عن رقم الايبان وكيفية الحصول عليه.

اشتراطات إجراء التحويل

للتعرف علي طريقة التحويل من بنك الراجحي إلى البنك الأهلي المصري والاشتراطات الخاصة بذلك عن طريق صفحة بنك الراجحي علي الإنترنت أو من خلال اتباع الخطوات التالية :

أن يكون القائم بعملية التحويل صاحب حساب لدي بنك الراجحي.

يجب أن يقوم عميل البنك بتقديم الهوية أو الإقامة سارية الصلاحية.

يجب أن يقوم المستفيد من استلام الحوالة بنفس عملة الإرسال تجنباً لرسوم سعر صرف العملة.

تستغرق التحويلات عادة مدة بين يومين وثلاثة أيام للاستلام.

يستطيع العميل تحويل مقدار 20 ألف ريال سعودي كحد أقصي في اليوم الواحد.

مزايا تحويل الأموال من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض لعملاؤه العديد من المميزات علي التحويلات مثل :

يوفر البنك خاصية الأمان والانتظام في التحويل بين الحسابات.

إمكانية التحويل التقائي حسب قائمة معدة مسبقاً بالأرقام والتواريخ والمواعيد من جهة العميل نفسه.

ميزة توفير وقت العميل وتجنب النسيان لعمليات التحويل في أوقاتها.

ضبط وجدولة عمليات التحويل المستقبلية.

جدولة وتنسيق مواعيد سداد الالتزامات.

إدارة أموال النفقات والتحكم بها بصورة أفضل.

يمكن للعميل دفع المستحقات بطريقة أسرع من الشيكات.

سهولة إجراء عدة تحويلات في آن واحد.

يستطيع العميل بها الاستغناء عن الدفع النقدي المباشر.

تطرح ميزة التخطيط المستقبلي عن طريق تحويل مبلغ شهري ثابت إلى حساب العميل الادخاري بصورة منتظمة.

فتح حساب باستخدام تطبيق موبايل الرياض وتعيين كلمة المرور واسم المستخدم

يستطيع الراغبين في إنشاء حساب لدي بنك الرياض فتح حساب من خلال تطبيق البنك موبايل الرياض بالخطوات التالية :

أولاً من خلال الصفحة الرئيسية تقوم بالنقر على فتح حساب.

سيتم توجهيك إلى صفحة فتح الحساب رقمياً.

ويمكنك إعادة تعيين اسم المستخدم أو كلمة المرور إذا نسيتها.

عن طريق تطبيق موبايل الرياض ، تضغط على نسيت كلمة المرور.

ثم تدخل رقم الهوية أو الإقامة.

بعد ذلك رمز التوثيق ، والتحقق من خلال إدخال الرمز السري لبطاقتك.

وأخيراً قم بإدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني ، ثم كلمة المرور الجديدة.

تحويلات ويسترن يونيون

يستطيع عميل بنك الرياض عن طريق التطبيق الإلكتروني القيام بتحويلات مالية علي ويسترن يونيون بقيمة مالية تصل إلي 28 ألف ريال للمرة الواحدة وتختلف قيمة التحويل بناء علي عدد من العوامل مثل سجل التحويل ومكان التحويل والحد المالي ببلد التحويل ، ويتم التحويل عن طريق خطوات ثلاث بسيطة هي :

أولاً يقوم صاحب التحويل بإنشاء مستفيد جديد داخل حسابه بالتطبيق.

ثم يقوم صاحب التحويل بتفعيل المستفيد الجديد.

وأخيراً يقوم صاحب التحويل بإجراء عملية تحويل الأموال للمستفيد.

وعن طريق مليء نموذج الاستلام ببيانات ( الاسم ، العنوان ، المبلغ المتوقع ، اسم المرسل ، المدينة والبلد المرسل منه ، بطاقة إثبات الهوية الخاص بالمستلم ) لدي فرع ويسترن يونيون يستطيع المستفيد استلام الأموال في دقائق ، ومعظم فروع ويسترن يونيون تعمل علي مدار ساعات طويلة ويمكن تتبع أوقات عملها من خلال الموقع الإلكتروني ، ويمكن للعميل التعرف علي عرض الاسترداد النقدي المضاعف علي بطاقات بنك الرياض.