الصحة العالمية تحذر من التعجل فى تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - حذرت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، من إنهاء العمل بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بشكل مبكر، مشددة على أن "استخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعى، ونظافة الايدى، وتحسين تهوية الأماكن المغلقة لا تزال الأساس فى الحد من انتقال-فيروس كورونا".





ومن مقرها فى جنيف، قالت اللجنة إنه "يجب مواصلة مواءمة إجراءات الصحة العامة المعمول بها فى الاستجابة للحالات الفردية أو الجماعية، بما فى ذلك تتبع المخالطين والحجر الصحى والعزل، فى إطار السياق الوبائى والاجتماعى وتطبيقها". كما أوصت اللجنة بالابقاء على حالة الطوارئ بشأن المخاوف الدولية التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية منذ 30 يناير 2020. يذكر أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية تجتمع كل ثلاثة أشهر تقريبًا لإعادة تقييم الوضع، فيما جاء هذا الاجتماع الثامن لها منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا فى الصين.

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