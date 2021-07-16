موقع وزارة التربية الكويتي moe.edu.kw نتائج الثانوية العامة الدور الثاني عبر تطبيق بوابة الكويت التعليمية

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية الكويتي، مساء اليوم السبت 2021/07/16 للدور الثاني، والذي انتهت الوزارة من أمتحاناته يوم الخميس واليوم يتم إعلان النتائج للطلاب الكويتيين والأجانب في جميع الشعب العلمية والأدبية، وكان السيد وزير التربية الكويتي علي المضف قد أشار إلي أن الدولة تعمل على إتاحة النتائج عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، كي يسهل على الطلاب الإطلاع عليها بسهولة، وفيما يلي طرق الاستعلام الإلكترونية على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية، وتطبيق بوابة الكويت التعليمية.

رابط موقع وزارة التربية الكويتي

هو الرابط الرسمي الأول والتي يتم من خلالة الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية ويمكن إتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج.

الدخول على رابط الوزارة الرسمي moe.edu.kw.

تسجيل الرقم المدني للطلاب الكويتيين.

تسجيل الرقم السري للطلاب الأجانب المقيمين في دولة الكويت.

الضغط على زر نتائج ثم تحديد نتائج الثاني عشر الكويت الدور الثاني.

الضغط بعد ذالك على كلمة عرض النتيجة لتظهر كافة التفاصيل من نسبة النجاح والدرجات.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويتية

ولمزيد من التيسير على الطلاب أطلقت وزارة التربية تطبيق يعمل على الأجهزة المحمولة الذكية وهو تطبيق بوابة الكويت التعليمية للاستعلام عن طريق الجوال عن طريق الخطوات التالية.

الدخول على جوجل وكتابة تطبيق بوابة الكويت التعليمية. سوف يظهر التطبيق قم بتثبيته على جوالك. قم بتسجيل كلمة المرور الباسورد. أضغط بعد ذالك على تسجيل دخول جديد. ثم أخيراً أضغط على كلمة ” done”.

نتائج طلاب الكويت الثانوية العامة

نتيجة الشهادة الثانوية العامة من أهم النتائج الحاسمة في حياة الطلاب التعليمية فهي سنة فارقة لتحديد الكلية التي سوف يلتحق بها الطالب في المرحلة الجامعية، لذا تجد أنها لها أهميتها الكبيرة في كل الدول العربية وليست دولة الكويت فقط.

موقع وزارة التربية الكويتي

تحرص وزارة التربية في دولة الكويت إلي تطويع وسائل التكنولوجيا في خدمة المنظومة التعليمية وهذا ظهر بوضوح خلال جائحة فيروس كورونا المستجد واستطاعت الوزارة التعامل مع الجائحة بنجاح حتى خرجت من السنة التعليمية بنجاح شهد له كافة الطلاب وأولياء أمورهم.