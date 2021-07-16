نتيجة الثانوية العامة الكويتية الدور الثاني موقع وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw المربع الإلكتروني

رسمياً تم إعلان نتيجة الثانوية العامة الكويتية 2021، تترقبها الطلاب والعائلات الكويتية والجاليات التي تعيش داخل دولة الكويت، بعد أن أعلنت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن إعلان نتائج الصف الثاني عشر في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت الموافق 2021/06/26 على شاشة القناة الأولى الكويتية، لجميع الأقسام ” العلمي، الأدبي، القسم الديني” من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية الكويتي / الدكتور على المضف، وبعدها سوف يتم رفع النتائج على موقع الوزارة الرسمي، لكي يتم الاطلاع عليها من قبل الطلاب بالرقم المدني، أو الرقم السري للطالب الأجنبي، وفيما يلي رابط النتيجة وطريقة الاستعلام عن النتائج إلكترونياً بسهولة.

الدخول على رابط وزارة التربية الكويتية. أو الدخول على موقع المربع الإلكتروني. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الرقم المدني، الرقم السري”. الضغط على نتائج سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة الكويتيةنتيجة الثانوية العامة الكويتية 2021

للتسهيل على جميع الطلبة أتاحت وزارة التربية الكويتية تنزيل تطبيق بوابة الكويت التعليمية، على الهواتف الذكية اندرويد وISO تسهيل على الطلاب في أستخراج النتائج إلكترونياً، عبر هواتفهم النقالة الذكية وهي أسرع الوسائل للتعرف على النتائج في الوقت الحالي، ولم يتبقى سوى دقائق معدودة على بدأ المؤتمر الصحفي لوزير التربية للتعرف رسميا على النتائج.

موقع المربع الإلكتروني للنتائج

الطلاب المقيمين من الجنسيات الأجنبية غير الكويتية يمكنهم الدخول إلي المربع الإلكتروني، وتسجيل الرقم السري الذي تم الحصول عليه من المدرسة التابع لها الطالب والإطلاع على النتيجة بسهولة، والمربع الإلكتروني هو موقع رسمي أنشأته وزارة التربية الكويتية، لكي يكون منصة رسمية معتمدة لاستخراج النتائج الحكومية.

وزارة التربية الكويتية

تعمل وزارة التربية الكويتية على تحديث المنظومة التعليمية الكويتية، وتأخذ بكل وسائل التكنولوجيا في جميع مراحل التعليم، بداية من التسجيل للدخول إلي المراحل التعليمية الأولى حتى الإطلاع على النتائج، وذالك بناءً على تعليمات الحكومة الكويتية بتسخير وسائل التكنولوجيا لتسهيل العملية التعليمية خاصة في زمن الكورونا، الذي جعل التعليم الإلكتروني هو السبيل الوحيد للحصول على الدروس والمقررات العلمية.