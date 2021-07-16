جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة المحلية، أن الحادث وقع نتيجة تصادم ميكروباص مع شاحنة، على بعد 100 كيلومتر شمال أبيدجان، أكبر مدن البلاد.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مستشفى فى مدينة بودو (منطقة لاغيون): "ومن بين المصابين، تم نقل إلى المستشفى 16 شخصا بينهم خمسة أطفال. ويوجد فى حالة غيبوبة حاليا، ثلاثة من البالغين".
وذكر شهود عيان، أن الحادث نتج عن انفجار إطار الحافلة الصغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 23 شخصا بحادث مرور فى ساحل العاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.