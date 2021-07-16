رابط نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات للقبول في جامعات الرياض 1443هـ

نتائج القبول الموحد بالجامعات 1443هـ، يبحث الكثيرين من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بالجامعات، حيث أعلنت نتائج القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، يوم الخميس وفق الجدول الزمني الذي حددته لجنة الإشراف على القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، وأوضحت اللجنة أنه سيكون موعد إعلان نتيجة القبول والفرز الأول والبدء في تأكيد قبول الطلاب عبر البوابة يوم الخميس 5 ذو الحجة 1442هـ وهذا يمثل المتقدمين للقبول على أساس التمايز حسب الرغبة الأولى، ونستعرض لكم الآن رابط نتائج القبول الموحد بالجامعات 1443هـ عبر موقع ثقفني فتابعونا.

نتائج القبول الموحد للطلاب

تم تدشين الإعلان عن نتائج القبول للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، وفق الجدول الزمني الذي حددته لجنة الإشراف على القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، وكانت اللجنة قد أوضحت سابقاً موعد إغلاق البوابة الإلكترونية، لجميع التخصصات للطلاب يوم السبت الموافق 30 ذو القعدة 1442 من الساعة 12 ظهراً، ويوم الأحد الموافق 1 ذو الحجة لعام 1442هـ موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات من الساعة 12 ظهرًا ويكون موعد إعلان النتائج للمتقدمين من الذكور والإناث عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية يوم الأحد الموافق 12 ذو الحجة 1442هـ.

نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1443

وأوضحت اللجنة أن موعد إعلان نتيجة القبول الموحد والفرز الأول وبدء تأكيد قبول الطلاب سيكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالقبول يوم الخميس 1442/12/5 هـ ، وهذا يمثل المرشحين، للقبول على أساس المفاضلة حسب الرغبة الأولى بينما موعد إعلان نتيجة الاختيار النهائي وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم السبت الموافق 7 ذو الحجة 1442هـ بينما آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطالبات سيكون الأحد 8 ذو الحجة 1442هـ وآخر موعد للتأكيد للفحص الأخير للطالبات سيكون يوم الجمعة 13 ذو الحجة 1442 هـ ، الساعة 12 ظهراً.

رابط نتيجة القبول الموحد للطلاب والطالبات 1443

حيث يتثنى لجميع المرشحين الاستعلام عن النتائج عبر بوابة قبولي الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

وقد دعت اللجنة الطلاب المقبولين للمبادرة، بخصوص تأكيد القبول عن طريق إدخال حساب الطالب في البوابة قبل نهاية التاريخ المحدد، وأوضحت اللجنة أنها سوف تستبعد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد انتهاء التاريخ المحدد بشكل دائم سيكون مستبعد من بوابة القبول، وأوضحت اللجنة أنه يتم الفرز النهائي للطلاب وتعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد يوم الأحد 8 ذو الحجة وآخر موعد لتأكيد القبول هو السبت 14 ذو الحجة ظهراً وفي آخر فرز يشمل جميع الطلاب المتقدمين.