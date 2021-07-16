كم يعطي بنك البلاد قرض عقاري والشروط المطلوبة؛ يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية عن التفاصيل التي تتعلق بالقروض العقارية التي تكون تابعة لبنك البلاد السعودي؛ حيث إن بنك البلاد يقوم بتسهيل الحصول على العَقَار الذي يرغب فيه المواطن؛ ولكن مع وضع الكثير من الشروط التي يجب أن تتوافر وبعض التفاصيل الأخري التي سوف نذكرها جميعاً لكم أعزائي قراء موقع ثقفني من خلال السطور التالية فتابعونا فيما يلي.

كم يعطي بنك البلاد قرض عقاري

تعتبر خدمة تقديم قروض للحصول على العقارات في بنك البلاد من أفضل الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق هذا البنك؛ ويسعى الكثير من المواطنين للحصول على هذا القرض لكي يساعدهم في شراء العَقَار المناسب لهم؛ كما أن يختلف المبلغ المحدد للقرض الذي يأخذه المواطن باختلاف العَقَار الذي يرغب به ويقوم باختياره؛ حيث يكون هذا السعر بالاتفاق مع العميل.

كما إن الفترة المخصصة لسداد القرض تكون علي حسب اتفاق الطرفين “العميل والبنك” وتختلف أيضاً باختلاف مبلغ العَقَار، ولكن الخد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه العميل الراغب في التقديم علي القرض من البنك هو مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.

مميزات قرض بنك البلاد العقاري

يوجد العديد من المميزات التي يمكن أن تقوم بإغراء العملاء ودفعهم إلي التوجه مباشرةً إلي البنك لكي يأخذون القروض وتحقيق حلمهم في امتلاك عَقَار خاص؛ وتتمثل هذه المميزات في التالي:

الهامش الربحي للبنك يظل ثابتاً في خلال مدة التمويل كامله مهما بلغت مدتها.

كما قدموا مميزات للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية وتتمثل في الدفعة الأولى من القيمة الخاصة بالعقار الذي تم اختياره وهي 5٪ فقط.

أما ما يخصّ باقي العملاء تتمثل دفعتهم الأولى في 10٪.

ومن ضمن المميزات التي يمكن للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية و وزارة الإسكان الحصول عليها هي فترة التمويل التي تصل إلي 20 عام.

ولغير المستفيدين من صندوق التنمية العقارية و وزارة الإسكان فترة تمويل تصل إلي 30 عام.

السرعة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لإتمام هذه الخدمة من جميع القائمين عليها من جانب البنك.

شروط الحصول على قرض بنك البلاد العقاري

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في من يريد أن يتقدم علي طلب خدمة الحصول على قرض من بنك البلاد؛ فكل شيء يكوب أن يكون له قوائد وأسس يتبعها المواطنين والعملاء وذلك ينطبق علي جميع البنوك التي تقدم دعم للمواطنين بطرق مختلفة مثل قرض بنك التسليف؛ ومن الشروط بنك البلاد ما يلي:

يجب أن يكون العميل يمتلك في الأصل حساب في بنك البلاد.

يجب أن يكون العميل يبلغ من العمر أكثر من عشرين عام.

كما يجب أن يكون هذا العميل تابعاً لأي منشأة سواء تابعة للقطاع الخاص أو للقطاع العام داخل المملكة وأن يكون لدية دخل ثابت.

ومن الشروط أيضاً الهامة أن يكون المواطن دخله الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

أن لا يصل عمر المواطن لسبعين عام عند سداده آخر دفعة في القرض.

المستندات المطلوبة لقرض بنك البلاد العقاري

يوجد عدة أوراق ومستندات يجب أن يقوم العميل بتوفيرها في حالة رغبته في التقديم علي القرض ولكي يضمن العميل أن تتمت عملية الطلب بأكبر سرعة ممكنة دون تأخير أي شيء؛ وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالعميل طالب القرض.

وبالنسبة إلي موظفين القطاع العسكري يجب أن يقوموا بإحضار صورة من بطاقة العمل.

القيام بملء النموذج الذي يريده البنك بكافة المعلومات المطلوبة (طلب تمويل عقاري).

أن يقوم العميل بكتابة إقرار يشمل جميع التزاماته الشخصية.

إحضار تقرير من جهة العمل تتضمن مجموعة من المعلومات التي تتمثل في راتبه الشهري؛ والمنصب الذي يشغله؛ والتاريخ المحدد له في بداية العمل وتاريخ انتهاء العقد.

وكانت تتمثل هذه المستندات التي ذكرناها في الأشياء الخاصة بالعميل؛ ولكن يوجد مستندات أخري متعلقة بالعقار المرغوب به وهي: