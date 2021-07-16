آلية شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي بالاسم ورقم الجوال

بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك فإن الأفراد من داخل المملكة يبحثون عن آلية شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي وذلك رغبة منهم في توكيل تطبيق أضاحي بالذبح عنهم، ويمكن حجز أضاحي العيد عبر أفضل تطبيق أضاحي معتمد ويتم الإشراف عليه من قبل لجنة الإفادة ويتولى بعد ذلك التطبيق كافة الخطوات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي.

آلية شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي

تتلخص طريقة شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي في بعض الخطوات التي يتعين على الراغب في الأضحية المرور بها لحين انتهاء حجز النسك الخاص به ومن ثم يتولى التطبيق الذبح وتوزيع الأضحية على الفقراء من جميع أنحاء المملكة ويتم أيضًا إرسال المتبقي منها إلى الدول الفقيرة نظرًا لكثرة عدد الأضاحي من السعوديين وحجاج بيت الله الحرام، ويجب اتباع الآتي لشراء الأضاحي:

يتوجه المستخدم إلى الموقع الرسمي لمشروع المملكة.

اختيار كلمة خدمة شراء نسك.

يظهر أمام المستخدم بعد ذلك جميع أنواع الخدمات المتاحة من: فدية. صدقة. عقيقة. هدي.

يقوم المستخدم باختيار الخدمة المطلوبة ويتم بعد ذلك تحديد العدد المراد الحصول عليه.

يظهر أمام المستخدم قيمة العدد المختار ليتم التوجه بعد ذلك إلى قائمة الدفع.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم كتابة بياناته كالاسم ورقم الجوال.

يقوم بعد ذلك المستخدم بتحديد طريقة الدفع المرغوب فيها من الخيارات المتاحة عبر الموقع.

بعد الانتهاء من الدفع يتم إرسال رسالة نصية تفيد حجز النسك بنجاح.

خطوات حجز أضاحي العيد من تطبيق أضاحيطريقة إلغاء شراء تطبيق أضاحي

قد يحتاج بعض المستخدمين إلى إلغاء حجز الأضحية التي تم شرائها من خلال تطبيق أضاحي وقد أتاح التطبيق إمكانية إلغاء الشراء عبر الخطوات التالية: