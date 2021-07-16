مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحريق جنوبى طهران

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنباء عن افتعال الحريق من قبل أحد العاملين فى الورشة.
وقال النقيب سرافان محمد نزارى رئيس مركز القيادة والتحكم فى شرطة الوقاية بالعاصمة، إن رجال الشرطة والإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث وأسعفوا المصابين.
وأضاف أن أحد حراس ورشة المفروشات الذى حاول الهرب تم اعتقاله ونقل إلى مركز للشرطة فى خانى آباد.
وأوضح أنه سيكشف عن سبب الحريق بعد إخماده وانتهاء التحقيق فى الحادث.
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