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أخبار اليمن : النائب الزنم يؤكد على اهتمام مجلس النواب بتعديل قانون الاستثمار

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المؤتمر نت - النائب الزنم يؤكد إهتمام البرلمان بتعديل قانون الاستثمار
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المؤتمر نت - أكد الدكتور على الزنم عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بالمجلس على اهتمام البرلمان بتعديل المنظومة التشريعية

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دوت الخليج -
النائب الزنم يؤكد على اهتمام مجلس النواب بتعديل قانون الاستثمار
أكد الدكتور على الزنم عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بالمجلس على اهتمام البرلمان بتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمار تماشيا مع اهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والمتغيرات التي يشهدها الوطن .

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالمشاركة مع المنظومة الوطنية للنزاهة الخاص بمناقشة واثراء مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٠م بشأن الاستثمار والذي عقد أمس بمجلس الشورى .
وطرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب عددا من الملاحظات على مشروع التعديل .
كما القى رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس خلال اللقاء كلمة اشار فيها إلى ضرورة تعديل بعض مواد قانون الاستثمار .
من جانبه أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن تعديل بعض مواد قانون الاستثمار تأتي تلبية لمصلحة الاقتصاد الوطني والظروف التي تمر بها البلاد .
بدوره اشار نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي إلى أن الورشة ضرورة ملحة وعمل وطني يهدف إلى الخروج بتعديلات تخدم الاقتصاد الوطني وتشجع المستثمرين.

وقد أثريت الورشة بعدد من المناقشات والمداخلات التي هدفت إلى تهذيب مشروع التعديل بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفز المستثمرين.

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