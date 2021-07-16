أمريكا ترسل الخميس نصف مليون جرعة من لقاح فايزر للأردن

دوت الخليج :- قال مسؤولون، إن نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بدأت شحنها الخميس من الولايات المتحدة إلى الأردن، في أحدث مرحلة من الجهود الأميركية العالمية للتغلب على الجائحة.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس: "سيبدأ شحن 500 ألف جرعة من شركة فايزر من الولايات المتحدة إلى الأردن، وستصل هذه الجرعات إلى الأردن السبت".
في 21 حزيران/يونيو الماضي، أعلن البيت الأبيض، عن لائحة توزيع 55 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا من أصل 80 مليون جرعة تعهدت الولايات المتّحدة بالتبرع بها خارج البلاد، حيث يستفيد الأردن من حصة من ضمن نحو 20 مليون جرعة خُصصت للأردن ولدول أخرى أيضا.
وأعلن البيت الأبيض تقديم ما يقرب من 6 ملايين جرعة إلى دول الجوار والمستفيدين من الشركاء، بما في ذلك الأردن المكسيك وكندا وجمهورية كوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وأوكرانيا وكوسوفو وهايتي وجورجيا ومصر والعراق واليمن، بالإضافة إلى عمال الخطوط الأمامية للأمم المتحدة.
ثم عاد البيت الأبيض وأعلن استفادة الأردن ودول أخرى من نحو 14 مليون جرعة أخرى، بقوله "ما يقرب من 14 مليون جرعة لقاح سيتم تقاسمها مع الأولويات الإقليمية والمتلقين الآخرين، مثل: كولومبيا والأرجنتين وهايتي والدول الكاريبية الأخرى وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا وبنما وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان والفلبين وفيتنام وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا وكاب فيردي ومصر والأردن والعراق واليمن وتونس وعمان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وأوكرانيا وكوسوفو وجورجيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك.
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