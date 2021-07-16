رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت الدور الثاني موقع وزارة التربية عبر moe.edu.kw

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت الدور الثاني، أعلنت وزارة التربية الكويتية عبر موقعها الرسمي على تويتر، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 2020\2021 الليلة، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد ظهور نتائج الثاني عشر الدور الثاني 2021 الكويت بالرقم المدني، وسوف يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدور الثاني من خلال، موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي، ومن خلال تطبيق بوابة الكويت التعليمية، وكذلك من خلال موقع المربع الإلكتروني، فبعد أن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الدور الأول في يوم 25 من يونيو الماضي، بدأ الإعداد للدور الثاني، وقامت الوزارة بإجراء الإمتحانات بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، ونحن هنا في موقع “ثقفني” نتابع نتائج الثاني عشر الدور الثاني بمزيد من الاهتمام، حتى نكون أول من يُعلمكم بالنتيجة ويبشركم بالنجاح، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال، رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت الدور الثاني، وخطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر 2021 الكويت.

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت الدور الثاني

منذ أن تم الإعلان من قبل وزارة التربية الكويتية، عن نتائج قرب ظهور نتائج الثاني عشر 2020\2021 الدور الثاني، وازداد البحث بصورة كبيرة عبر محركات البحث المختلفة، عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثاني عشر، وقد وفرت الوزارة رابط خاص للاستعلام عن النتائج إلكترونياً، دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسة التعليمية لمعرفة النتيجة، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد 2021.

تطبيق بوابة الكويت التعليمية

وضعت وزارة التربية تطبيق بوابة الكويت التعليمية، لكي يتمكن الطالب والطالبة من خلال تثبيت التطبيق على الجوال معرفة النتائج بكل سهولة وهم جالسون في أماكنهم، وفيما يلي سوف نعرض معكم خطوات تثبيت التطبيق على الجوال وهي كالتالي:

كتابة “تطبيق الكويت التعليمية” في محرك البحث “جوجل”.

سوف تظهر الواجهة الرئيسية يتم تسجيل كلمة المرور والباسوورد في الخانات المخصصة لهما.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

كثر التساؤل بصورة كبيرة من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، عن رابط نتائج الثاني عشر الدور الثاني، والذي أتاحته وزارة التربية الكويتية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية موقع المربع الإلكتروني، ويتم استخراج نتائج الثاني عشر بعدة خطوات كالتالي: