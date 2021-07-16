“بالرقم السري” استخراج نتائج ترقيات الإداريين edu.moe.gov.sa عبر حساب نظام فارس 1442

نتائج ترقيات الإداريين لكل من أصحاب الأجور والمستخدمين للارتقاء الوظيفي ورفع الراتب أيضا حسب اللوائح المتبعة، وذلك حسب ما قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان الخميس الخامس من ذي الحجة عن ترفيع عدد 4737 من فئة الإداريين وأتاحت رابط نظام فارس الإلكتروني ليقوم كل منهم بالاستعلام من خلال إدخال الرقم السري بالحساب الخاص به.

آخر بيانات وزارة التعليم بالمملكة

حيث تقوم وزارة التعليم بالمملكة بإصدار جميع البيانات التي تهم جميع العاملين والمستفيدين من النظام التعليمي، حيث أعلنت الوزارة تلقيح أكبر فئة من الشعب وكذلك فئة الطلاب في عمر الثامن عشر، وقد أعلنت إتاحتها لدخول الطلاب العام الدراسي المقبل، واستعدادا لبداية عام جديد تعود فيه الدراسة من جديد إلى المدارس بعد توقفها بشكل نهائي لمدة عامين، حيث يتم إعداد العاملين بالقطاع التعليمي وكذلك الطلاب بالخطوات التالية:

إعداد الطلاب: من خلال تلقيح الطلاب بشكل جيد والحرص على تعقيم المدارس واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

قامت بإعداد المعلم: من خلال توفير الترقيات المناسبة لهم وأيضا إتاحة تقديم الانتقال الداخلي والخارجي للمدارس كما قامت الوزارة بإتاحة جدول زمني لعودة المعلمين قبل بداية العام الدراسي المقبل.

كما قامت الوزارة بإعداد الإداريين بتوفير ترقيات الإداريين بالقطاع التعليمي، وذلك في بند المستخدمين وأصحاب الأجور ليتم ترقيتهم بشكل جيد حسب اللائحة العامة للعاملين واستيفاء شروط الترقي، وذلك عبر منصة فارس الإلكترونية.

يقوم الإداري بالدخول المباشر على منصة نظام فارس الإلكتروني. يتم الدخول بالحساب الشخصي الذي قام بتسجيله مسبقا عند التسجيل الأول. يبدأ تسجيل الاسم ورقم الهوية وكافة المعلومات المطلوبة. يتم بكتابة رمز التحقق ثم تسجيل الدخول. عند فتح الصفحة الرئيسية يتم التسجيل من جديد بكافة البيانات وإدخال الرقم السري. يبدأ تسجيل الدخول. يقوم الإداري بالدخول على الوظائف الإدارية من الخدمات. يبدأ الاستعلام.

خطوات استخراج نتائج ترقيات الإداريين عبر منصة فارس

وتتابع الوزارة تقديم الطلبات في الترقي من كل من المعلمين والإداريين عبر حساب كل منهم على منصة رابط نظام فارس، وذلك للانتهاء من الإعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 1442-1443.