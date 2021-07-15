أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الراعي وآل الصباري

الأمين العام المساعد يواسي آل الراعي وآل الصباريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الأديب / احمد بن احمد ناصر الراعي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض، وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد / محمد وشداد وحمير وخالد احمد بن احمد ناصر الراعي، وكافة آل الراعي، في عزلة نجاح مديرية مغرب عنس محافظة ذمار ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

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كما بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة رجل الاعمال الشيخ/ ناصر عبدالله احمد الصباري، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ محمد عبدالله احمد الصباري، والى نجل الفقيد / عبدالله ناصر عبدالله الصباري، واخوانه، وكافة آل الصباري في مديرية عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

