قراصنة يهاجمون المواقع الإلكترونية لسلطات القرم 

أكد مستشار رئيس جمهورية القرم للمعلوماتية أوليغ كريوتشكوف، أن المواقع الإلكترونية لسلطات القرم تعرضت لهجوم إلكتروني واسع وأنه ستتم استعادة عملها في القريب العاجل.
وقال: "تم تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف عددا من المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية في شبه جزيرة القرم. وفي غضون ساعة، سيتم استعادة عمل جميع الموارد".
وأضاف: "تحقق السلطات المختصة في مصدر الهجوم الإلكتروني".
وتابع: "في الوقت الحالي، المواقع الإلكترونية لرئيس الجمهورية وحكومة القرم والوزارات الإقليمية لا تعمل".
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