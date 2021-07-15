بريطانيا.. تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في ستة أشهر 

سجلت الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا أعلى مستوى لها في ستة أشهر، فيما كان عدد وفيات كوفيد -19 الأعلى منذ أواخر مارس.
وأظهرت الإحصاءات البريطانية تسجيل 48553 إصابة جديدة في أكبر رقم يومي منذ 15 يناير، حيث ارتفعت الحالات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة من انتشار متحور "دلتا" الأكثر عدوى.
وحذرت الحكومة من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى 100 ألف هذا الصيف، وهو مستوى لم يسبق الوصول إليه خلال الجائحة.
وأظهرت بيانات يوم الخميس 63 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية منذ 26 مارس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 128593.
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