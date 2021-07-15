القبول الموحد للطلاب والطالبات 1443 رابط النتائج الرسمي

القبول الموحد للطلاب والطالبات 1443 في المملكة العربية السعودية بدأ منذ أن صرحت وزارة التعليم بدء قبول خريجي الثانوية العامة في كافة الجامعات، وتحديد شروط القبول بكل منها من خلال تحديد جدول زمني لمواعيد التسجيل والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للجامعات الحكومية والتقنية في الرياض.62

القبول الموحد للطلاب والطالبات 1443

بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة هي من المنافذ الرسمية التي يمكن من خلالها التقديم في الكليات الحكومية والتقنية في مدينة الرياض.

حيث صرحت وزارة التعليم عبر بوابة القبول الموحد عن مواعيد التسجيل في الجامعات إلى جانب بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وقد تم توضيح ذلك من خلال وضع الجدول الزمني لعمليات التقديم الإلكتروني.

حيث يتم التقديم الإلكتروني من خلال الدخول إلى رابط القبول الموحد، واختيار تقديم جديد وفقا للمواعيد المعلن عنها سابقا.





الجامعات المتاحة عبر رابط القبول الموحد في الرياض

تضمن بوابة القبول الموحد للطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة على مجموعة من الجامعات التي يمكن التقديم فيها في مدينة الرياض، وهم كالآتي:

الكليات التقنية في الرياض.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

التسجيل الموحد للطالبات

توفر وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رابط القبول الموحد للطالبات لتسهيل وتيسير عملية التقديم في الجامعة بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة.

حيث وفرت مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم للكليات التقنية والحكومية لكافة الطالبات وذلك بدءاً من يوم الأثنين الموافق 5 يوليو من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الرسمية الإلكترونية للقبول الموحد.

اختيار تقديم طلب جديد من القائمة.

كتابة بيانات المتقدم في الصفحة التي تظهر.

يتم إدراج كل من الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف وغيرها من البيانات الأخرى التي يتم طلبها.

إدراج رغبات الخاصة بالمتقدم بالترتيب، وفقاً لما يرغب به بشرط أن لا تقل الرغبات عن 15 رغبة ويتم وضعهم في الخانات المخصصة لهم.

بعد الانتهاء يتم الضغط على زر التحقق.

يمكن بعد ذلك الدخول في أي وقت للاستعلام عن نتائج طلبات الالتحاق، كما تصل رسالة نصية على رقم الهاتف الملحق للطلب في حالة القبول، وبهذا نكون قد تعرفنا على القبول الموحد للطلاب والطالبات 1443.

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