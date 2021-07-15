نتائج القبول الموحد للطالبات 2021 في الكليات التقنية والجامعات الحكومية بالرياض

نتائج القبول الموحد من اكثر الأشياء التي يتم البحث عليها الآن في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر كافة الطلبة والطالبات من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الإعلان عن ظهور النتائج الأولية الخاصة بالقبول الموحد وذلك بعد التقديم في الكثير من الجامعات سواء كان في الجامعات الحكومية المختلفة أو كليات التقنية بالرياض، فاليوم الخميس الموافق 5 من ذي الحجة 1442 تم الإعلان عن عرض نتائج القبول الموحد وعرض نتائج الفرز الأولية وذلك من خلال بوابة القبول الإلكتروني الرسمية والتي يمكن الاستعلام من خلالها بشكل إلكتروني، ويمكن من خلالها لكل طالب وطالبة معرفة نتائج القبول الموحد واليكم الطريقة عبر السطور التالية.48

نتائج القبول الموحد للجامعات 1442

نوفر إليكم عبر هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطالبات حيث أشارت اللجنة الإشرافية المختصة بالقبول الإلكتروني الموحد للطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية تحديد موعد الفرز الأول في كلا من الجامعات الحكومية السعودية والكليات التقنية في مدينه الرياض، علي أن يكون الموعد بداية من اليوم الخميس الموافق 5 من ذي الحجة 1442.

ومن الجدير ذكره انه تم إغلاق باب التسجيل والالتحاق بهذه الكليات يوم 1 ذي الحجة 1442، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القبول الأولية يوم 5 من ذي الحجة الجاري، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للقبول الموحد للطالبات يوم السبت القادم الموافق 3 من ذي الحجة، وبعد ذلك يتم تحديد موعد تأكيد القبول للطالبات في الفرز النهائي يوم الجمعة الموافق 13 من ذي الحجة، حيث يتم عمل دعوه التأكيد الطلبة والطالبات المقبولين من خلال الدخول إلى الحساب الخاص بهم من خلال بوابة القبول وذلك للحضور فى الموعد المحدد اليهم ومن يتخلف عن الحضور في هذا الموعد يتم استبعاده من عمليه القبول الخاصة به.

إحضار الشهادة الأصلية من إتمام الثانوية العامة وصورة أيضاً منها، والسجل الأكاديمي لنظام المقررات.

إحضار هوية المقيم وجواز السفر الخاص به وصورة أيضا إذا كانت الطالبة غير سعودية وتحمل جنسية أخرى.

إرفاق معادلة وزارة التعليم للحاصلات على الثانوية من خارج المملكة.

بطاقة الهوية الوطنية للام إذا كانت الطالبة غير سعودية ولكن لام سعودية.

الأوراق المطلوب تقديمها بعد القبول فى بوابة القبول الموحد48