نظام نور ومميزاته والخدمات التي يقدمها النظام وطريقة التسجيل، يعتبر نظام نور واحداً من أهم المواقع التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم نظام نور العديد من الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى سهولة تسجيل الدخول، قام مسئولو وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالتواصل مع أهم شركات تكنولوجيا المعلومات، وذلك للربط والوصل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، عبر موقع إلكتروني عملاق أطلق عليه نظام نور المركزي، يعد نظام نور واحداً من أكبر وأهم أنظمة الإدارة التعليمية في المملكة العربية السعودية، لتوفير العديد من الخدمات التعليمية.28

نبذه عن نظام نور:

نظام نور هو أحد الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن نظام تعليمي حديث الهدف منه تأسيس منظومة تعليمية إلكترونية حديثة، ويعمل على ربط جميع الهيئات والمؤسسات التعليمية والمستخدمين بالمملكة العربية السعودية، بواسطة مجموعة من قاعدة بيانات متكاملة، ويساعد نظام نور على تقديم وتوفير العديد من الخدمات المرتبطة بجميع المراحل، بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، مما يساعد على توفير الكثير من الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور.

بعض الخدمات التي يقدمها نظام نور:

يقدم نظام نور العديد من الخدمات للمستخدمين بالمملكة العربية السعودية، ومن هذه الخدمات:

يساعد نظام نور المعلمين على إدخال نتائج الطلاب بشكل أسرع وأكثر دقة.

يوفر نظام نور حلولاً لمشاكل الانتقال من مدرسة إلى أخرى.

كما يوفر الاتصال المباشر مع المدرسة والمعلمين، وبالإضافة إلى دعم خدمة الاشتراك في الحافلات المدرسية.

كما يمكن لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم والتواصل مع المعلمين.

يساعد الطلاب في الحصول على نتائجهم عند ظهورها بسهوله.

يسهل على أولياء الأمور التقديم لأبنائهم تلاميذ الصف الأول الابتدائي إلكترونيا.

يوفر نظام نور الجداول الدراسية وجداول الاختبارات.

بعض مميزات نظام نور:

يتميز نظام نور بأنه نظام تعليمي متكامل سهل الاستخدام، يقدم النظام التعليمي نور مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والطلاب والإداريين ومديري المدارس والمنظمين وأولياء الأمور، كما يُقدم الكثير من الخدمات بشكل دقيق وسهل بنسبة خطأ صغيرة جداً أو منعدمة، كما يراقب غياب الطلاب وحضورهم الصباحي المتأخر والإبلاغ عنه، وذلك بالإضافة إلى سهولة تسجيل الدخول بالمجان.

طريقة تسجيل الدخول في نظام نور:

يقوم ولي الأمر بالدخول إلى موقع نور، ثم يقوم ولي الأمر بطلب تسجيل الدخول وملئ البيانات المطلوبة بدقة، بما فيها رقم الجوال ورقم الهوية، وصلة القرابة التي تربط ولي الأمر بالطالب، بالإضافة إلى الاسم الافتراضي الذي سوف يعبر عن المستخدم داخل الموقع، وبعد الانتهاء من ملئ البيانات، يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال، تحتوي على اسم الدخول وكلمة السر الخاصة بالمستخدم.

تحديث نظام نور المركزي 1442:

تم العمل مؤخرًا من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على تحديث نظام نور التعليمي، وذلك لمساعدة الطلاب على التصفح فيه بصورة أكثر سهولة، وتشمل التحديثات الخاصة بنظام نور المركزي، إضافة أيقونات جديدة تسهل على المستخدمين للنظام من طلاب ومعلمين الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها بصورة سهلة، وتسهيل مهمة البحث أمامهم، كما ساعد تحديث النظام على إضافة ميزة جديدة تتمثل في تحويل ملف المستخدم.28