نتائج القبول الموحد 1442ه‍ رابط الاستعلام عن النتائج وتأكيد القبول

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بالجامعات والكليات التقنية في الرياض ، حيث ظهرت اليوم نتائج الطلاب والطالبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالمملكة العربية السعودية. جاء ذلك ضمن خطة اللجنة المختصة بالقبول لتنظيم عملية الاستعلام والقبول كما تهدف وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية علي تنظيم جميع الخدمات التي تتم من خلالها وذلك عن طريق وضع خطة زمنية بمواعيد محددة ومعلنة سواء للتقديم أو للاستعلام عن النتائج للطلاب والطالبات.53

‌الجدول الزمني لإعلان النتائج:

كذلك وقد أوضحت اللجنة من قبل المواعيد الخاصة لانتهاء عمليات القبول بجميع التخصصات للطلاب يوم السبت الموافق 30/11/1442 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً. أما بالنسبة للطالبات فتنتهي عمليات القبول بجميع التخصصات يوم الأحد الموافق 1/12/1442 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

كما سيكون موعد إعلان النتائج يوم الأحد الأول من شهر ذي الحجة وذلك من خلال مقابلة شخصية للكليات اللي تتطلب ذلك.

إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض:

أعلنت اللجنة أن بداية إعلان نتائج الفرز الأول للطلاب يوم الخميس الخامس من شهر ذي الحجة الموافق 15/7/2021. فيما سيكون متاح للطلاب تأكيد القبول بموعد أقصاه الأحد الموافق 8/12/1442.

كما سيكون موعد إعلان نتائج الفرز النهائي للطالبات يوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة الموافق 18/7/2021 ، وإتاحة فترة للطالبات لتأكيد القبول وذلك حتي يوم 13/12/1442 في تمام الثانية عشر ظهراً.

كذلك أكدت أيضاً علي ضرورة تأكيد القبول من الطلاب أو الطالبات حتي يتسني لهم الالتحاق بالجامعات خلال هذا العام. كما لن يتم اعتماد الطلاب الذين لم يقوموا بالتأكيد على القبول في أي من الجامعات الحكومية.

أولاً: الوصول إلى بوابة القبول الموحد.

ثانياً: إختيار الدخول إلي تقديم سابق.

ثالثا: كتابة البيانات المطلوبة من إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

رابعاً: تظهر رسالة توضح ضرورة إتخاذ قرار بشأن النتائج يمكن الضغط على موافق.

خامساً: تظهر الصفحة الخاصة بنتائج الطلاب مع الكلية المتاحة بجامعة الرياض.

سادساً: إختيار إذا ما كان الطالب موافق علي النتائج أم غير موافق وذلك بحد أقصى المواعيد المحددة.

‌رابط استعلام نتائج القبول الموحد:53