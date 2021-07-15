لبنان: عون سيحدد موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة بعد اعتذار الحريرى

جدة - نرمين السيد - أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، سيحدد موعدًا للاستشارات النيابية المُلزِمة بأسرع وقت ممكن، وذلك انطلاقا من أن تسمية رئيس الحكومة تتم من خلال الاستشارات النيابية الملزمة بين أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية، على أن يتم تكليف من يحصل على أغلبية أصوات الكتل النيابية والأعضاء.





جاء ذلك فى بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، أكدت فيه أن عون خلال لقائه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى، قبل اعتذاره اليوم، عرض ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث فى إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلا أن الحريرى لم يكن مستعداً للبحث فى أى تعديل من أى نوع كان –بحسب ما ورد فى البيان- مقترحاً على الرئيس اللبنانى أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة.

وأضافت الرئاسة أن عون تساءل عن فائدة يوم إضافى إذا كان باب البحث مقفلا، مؤكدة أنه عند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الحريرى معلنا اعتذاره- على حد وصف البيان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذى تم التوصل إليه سابقاً، إلا أن الحريرى رفض أى تعديل يتعلق بأى تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفى لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الأخذ بأى رأى للكتل النيابية لكى تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابى، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء –على حد ما ورد بالبيان.

وختم البيان: "إن رفض رئيس الحكومة المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أى تغيير فى الأسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذى أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف إدراكاً منه لدقة المرحلة والتزاماً منه بضرورة الإسراع فى تأليف حكومة قادرة على الإصلاح، فضلاً عن الالتزام بما أبلغه رئيس الجمهورية إلى سائر الموفدين الإقليميين والدوليين الذين زاروا لبنان فى الايام الماضية والمراسلات التى تلقاها من مسؤولين عرب وأجانب".

وكان سعد الحريرى قد تم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية فى 22 أكتوبر الماضى إثر استشارات نيابية ملزمة، والتى أجراها أعضاء مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد أن اختاره 65 عضوا بمجلس النواب اللبنانى.

وقال الحريرى، عقب تكليفه، إنه سيعمل على تشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع، وإن هذه الحكومة ستتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وذلك لتنفيذ الإصلاحات.

إلا أن الخلافات بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسى فى التيار الوطنى الحر (الذى لم يُسمِ الحريرى فى الاستشارات النيابية المُلزِمة) عطلت تشكيل الحكومة حتى تقدم الحريرى باعتذاره اليوم وسط أزمات طاحنة فى الشارع اللبنانى.