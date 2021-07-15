هنا أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب وبشروط ميسرة وسريع

أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب يتوافق مع شروط وضوابط وتعاليم الإسلام وطول فترات سداد التمويل الشخصي وغيرها من الأمور الأخري التي تجذب الأشخاص إلي التقديم للحصول على التمويل، فهناك عدد كبير يقدم التمويلات والقروض الشخصية إلي المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولكن ما سنوضحه اليوم عبر هذا المقال هو افضل البنوك التي تقدم تسهيلات مميزة في اقتناء الشخص التمويلات بدون عوائق كثيرة في نفس الوقت سرعة الحصول على التمويل والقيم المالية التي يتمكن البنك توفيرها إلي المواطنين.

كما ذكرنا لكم في مقدمة هذا المقال أن هناك الكثير من البنوك السعودية التي توفر لكم تمويلات شخصية بدون تحويل راتب، فأول هذه البنوك هي التالي:

بنك البلاد السعودي:

يتميز هذا البنك بالكثير من المزايا بداية من توافق البنك مع تعاليم الإسلام، فضلا عن طول فترات السداد التي تصل إلي 60 شهر مع إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية في السداد وتوزيع قيمة القسط الشهري علي حسب الدخل، فيما تصل قيمة التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي، بالإضافة أن البنك يتيح التمويل الشخصي إلي المواطنين السعوديين والمواطنين الغير سعوديين.

شروط التمويل الشخصي من بنك البلاد

يتيح البنك التمويل الشخصي لكل شخص لا يقل عمره عن 18 عام، ويكون له حساب جاري في البنك، ولا يقل دخلة عن 3 آلاف ريال سعودي، ويكون لديه مصدر دخل شهري ومتواجد على زمة عمل.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي

يحتاج المتقدم على التمويل الشخصي إحضار بعض المستندات والأوراق مثل صورة واصل بطاقة الهوية الوطنية وتكون البطاقة سارية، تعبئة نموذج التقديم، التوقيع على الإلتزام بسداد التمويلات مع تقديم صورة من تعريف الراتب الشهري، إحضار صورة بطاقة العمل.

2. البنك السعودي للاستثمار:

يعد البنك السعودي للاستثمار واحد من ضمن عدد من البنوك السعودية التي توفر للأشخاص تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يبدأ مبلغ التمويل من 50 ألف ريال الي 2 مليون ريال سعودي، لذا نقدم لكم اهم مزايا هذا التمويل.

مميزات تمويل البنك السعودي للاستثمار

تعد أبرز مزايا هذا التمويل والتي بها تشابه بينها بين تمويل بنك البلاد، بداية التمويل الشخصي تبدأ فترات السداد من 6 إلي 60 شهر ولا يحتاج تحويل الراتب، تصل قيمة التمويل الي 500 ألف ريال سعودي، تكاليف الرسوم الإدارية 1%.

شروط تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عام عند اخر قسط من التمويل ولا يقل عمر المتقدم عن 25 عام، لا يقل الدخل الشهري عن 15 ألف ريال، يشترط هذا التمويل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وصلنا إلي ختام شرح أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب وبشروط ميسرة وسريع.