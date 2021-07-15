أفضل طريقة لـ شحن جواهر فري فاير في 3 دقائق فقط ستحصل على الجواهر التي تريدها

طريقة شحن جواهر فري فاير حيث من المحتمل أن تكون Garena Free Fire واحدة من أفضل ألعاب battle royale المتوفرة على كل من منصات اندرويد والـ IOS حيث ارتفعت مؤخرا شعبية لعبة باتل رويال عندما تم حظر PUBG Mobile India في البلاد. حيث تضيف الشركة باستمرار جلودًا جديدة وأسلخه وسيارات والشخصيات مختلفة وغيرها. وبصرف النظر عن هذا، يقدم المطورون أيضًا بعض العناصر المغرية جدا.

شحن جواهر فري فاير

ومع ذلك، يمكنك الحصول على معظم هذه العناصر باستخدام العملة داخل اللعبة المعروفة باسم الجواهر. حيث يمكن للاعبين إكمال أحداث مختلفة لكسب الماس أو أيضا ببساطة شرائها باستخدام أموال حقيقية. وفي هذه المقالة، سنتعرف إلى عملة Free Fire داخل اللعبة، وكيفية الحصول عليها بطريقة رسمية وبطريقة مضمونة.

كيفية إعادة شحن الماس في فري فاير

حيث تسمح لك فري فاير بإعادة تحميل الجواهر من المتجر داخل اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا خيارات عديدة لإعادة شحن الجواهر باستخدام مواقع ويب تابعة لأداره اللعبة. في هذه المقالة، سنشرح الطريقة التي يمكنك من خلالهما إعادة شحن الماس في فري فاير.

كيفية تعبئة الماس باستخدام المتجر داخل اللعبة

يمكنك بسهولة إعادة شحن الماس باستخدام المتجر داخل اللعبة. إليك كيفية شراء الماس أو إعادة تحميله في اللعبة:

يجب أولا فتح لعبة فري فاير وانتقل إلى المتجر داخل اللعبة. بدلاً من ذلك، يمكن للاعبين النقر على أيقونة الماسة في أعلى الشاشة.

وبمجرد الانتهاء، سوف ترى العديد من خيارات إعادة التحميل.

ثم يمكن للاعبين تحديد المبلغ الذي يرغبون في شرائه مقابل الماس في اللعبة.

سيُطلب من اللاعبين بعد ذلك الدفع باستخدام طريقة الدفع على جوجل بلاي.

وبعد ذلك يمكنك إضافة بطاقة ائتمان على صفحة دفع جوجل بلاي وإجراء الدفع.

بعد الدفع الناجح، سيتلقى اللاعبون عملة اللعبة في حسابهم.

استخدام أعلانات اللعبة

تنظم فري فاير أحداثًا داخل اللعبة في وقت منتظم. حيث توفر أعلانات للاعبين لفرصة ربح الماس مجانًا من خلال إكمال مهام الأحداث المختلفة. ومع ذلك، أنك لن تتلقى سوى عدد قليل من الماسات عند المشاركة في أعلانات داخل اللعبة.