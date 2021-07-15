رابط نتائج ترقيات الموظفين الإداريين بوزارة التعليم السعودية 1442 نظام فارس edu.moe.gov.sa

رابط نتائج ترقيات الموظفين الإداريين بوزارة التعليم 1442، من أكثر الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن صدور حركة الترقيات للموظفين والموظفات، على بند الأجور والمستخدمين لعدد “4737”، ليتم إضافتها لحركة ترقيات وزارة التعليم التي تمت من قبل لعدد 12 ألف من منسوبي التعليم، وجاء هذا الإعلان تلبية لطلبات العاملين بالتعليم في الحصول على الترقية لمن ينطبق عليهم الشروط، وقد حرصت الوزارة على رفع الروح المعنوية لمنسوبيها بعد الأداء المتميز خلال العام الدراسي 1442، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد ودول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وإليكم أعزائي المتابعين الرابط الرسمي المخصص للتعرف على نتائج الترقية للموظفين الإداريين.

الدخول على الموقع الإلكترونية “edu.mod.gov.sa“.

كتابة بيانات التسجيل.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

ترقيات الموظفين والموظفات بالتعليم

تعتبر حركة الترقيات التي أعلنتها وزارة التعليم اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، للموظفين والموظفات على بند الأجور والمستخدمين، استكمالاً لإنجازات الوزارة خلال هذا العام، حيث قامت بفتح باب التسجيل للنقل الخارجي والداخلي معاً لأول مره، وإعلان من أيام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1442، بالإضافة لقيام وزارة التعليم بفتح التسجيل في برامج المسارات التطويرية للراغبين في تدريس تخصص غير تخصصهم، هذا وقد قامت الوزارة بمجهود كبير خلال العام الدراسي بتفعيل نظام التعليم عن بُعد، وكذالك إصدار النتائج لمختلف المراحل إلكترونياً حفاظاً على سلامة الجميع من عدوي الفيروس.

التقديم على طلب الإجازة.

طلب قطع الإجازة.

تمديد الإجازة.

طلب الحصول على بدلات.

الاستعلام عن كشف الرواتب.

الاطلاع على بيان السجل الوظيفي.

نقل الإداريين.

الاستقالة.

التكليف.

خدمة بدل ترحيل.

خدمات نظام فارسخدمة بدل ترحيل عبر نظام فارس

قامت وزارة التعليم السعودية بإضافة خدمة جديدة لخدمات نظام فارس، التي يقدمها لمنسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وتعتبر خدمة بدل ترحيل مختصه بتقديم طلب الحصول على المستحقات المالية المترتبة على الترقية للإداريين من مدينة لأخري حسب نظام وبنود محددة لذلك، هذا ويستطيع الموظفين والموظفات المنطبق عليهم شروط الترقية الدخول على الرابط المحدد خلال السطور السابقة والاستعلام مباشرةً.