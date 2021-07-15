طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت الأصلية Minecraft آخر إصدار علي جميع الأجهزة في 5 دقائق

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت الأصلية، تعد لعبة ماين كرافت Minecraft واحدة من الألعاب الإلكترونية التي اشتهرت كثيرًا في الفترة الأخيرة حيث أن نسبة تحميلها من هلال متجر جوجل بلاي google play قد تخطت رقم ثلاثة ملايين أشخاص، وكذلك الحال من خلال متجر أب ستور app store.

وهي عبارة عن لعبة تهتم بالبناء واستراتيجياته المختلفة واستخدام العديد من الأدوات المعمارية ويوجد في اللعبة الكثير من الخصائص والمزايا ولكن الجدير بالذكر أن اللعبة ليست مجانية فيجب دفع الرسوم حتى يتم تحميلها غلى جهازك الذكي ومن هنا ستتعرف على طريقة تحميل اللعبة بكل سهولة.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت الأصلية علي أجهزة الأندرويد

يتم تشغيل لعبة ماين كرافت minecraft على الأندرويد، من خلال اتباع بعض الخطوات يمكنك تشغيل اللعبة الإلكترونية ماين كرافت minecraft بكل سهولة على جهاز الأندرويد وطريقة التحميل هي:

أولًا ربط الجهاز الخاص بك مع شبكة الإنترنت.

ثانيًا الدخول على متجر جوجل بلاي google play.

ثالثًا البدء في كتابة اسم اللعبة في محرك البحث الخاص بالمتجر إما باللغة العربية ماين كرافت أو باللغة الإنجليزية minecraft.

رابعًا الضغط على اللعبة بعد البحث.

خامسًا قم بالضغط على كلمة الموجودة في المربع الأخضر وهي تنزيل باللغة العربية أو install باللغة الإنجليزية.

سادسًا ستظهر ليك قيمة المبلغ الذي يجب دفعه من أجل شراء اللعبة قم بالضغط عليه.

سابعًا قم بإذخال رقم الفيزا كارد الخاض بك حتى يتم الشراء.

وأخيرًا سيبدأ تنزيل اللعبة على جهازك ويمكنك الآن بدأ مغامراتك بها.

لعبة ماين كرافت minecraft على أجهزة الأيفون

من السهل أن تقوم بتشغيل لعبة ماين كرافت mine craft على جهازك إذا كان جهازك من أجهزة نظام الاي او اس IOS وطريقة التشغيل هي: