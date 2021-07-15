أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن نيتها في التعاقد علي إنشاء مجمعات سكني لمنسوبي الوزارة بتسعة مدن ، وذلك من خلال شركات إنشاءات متخصصة في مجال البناء والمرافق العامة ، وحددت الوزارة تسعة مدن علي مستوي المملكة لتنفيذ هذه المشروعات وهي : مدينة ينبع و المدينة المنورة و ومدينة حائل و مدينة القصيم و مدينة نجران و مدينة الطائف و مدينة الأحساء و مدينة الدمام و مدينة جدة ، وقد اعتزمت الوزارة رصد تكاليف مالية لإنشاء تلك المشروعات بما يقارب الخمسة عشر مليار ريال سعودي كمرحلة بداية بستة مجمعات سكنية ، وتأتي تلك المجمعات السكنية من مشروعات إسكان الحرس الوطني السعودي كتكامل للتوسع العمراني علي أراضي المملكة بجوار ما يقوم به القطاع الخاص والعام وبمثال ذلك مشروع روشن الرياض السكني.

مشروعات إسكان الحرس الوطني السعودي

قامت وزارة الحرس الوطني بالمملكة برصد ما يقرب من الـ 15 مليار ريال كتكلفة مادية لإنشاء مجمعات سكنية بلغ عددها حتي الآن ستة مجمعات ، وذلك بما يعادل أربعة عشر ألف فلة سكنية مع العشرات من المباني المكملة للمجمعات بالخدمات من مستشفيات ومدارس وملاعب ومساجد ومباني خدمات عامة وميادين ومباني بنية تحتية وفروع مصالح حكومية وغيرها ، ويأتي هذا الكم من الوحدات لتوطين أبناء الأقاليم البدوية المنضمين في خدمة وزارة الحرس الوطني السعودي وإعانتهم علي أيجاد السكن المناسب في المدن محل عملهم وخلق مناخ الاستقرار لهم.

بيان المدن السكنية التابعة للوزارة

وضعت وزارة الحرس الوطني السعودي خطة ملائمة لاحتياجات منسوبيها في توزيع المدن السكنية علي مناطق المملكة المختلفة بين مدن الرياض العاصمة ومدينة الطائف ومدينة جدة ومدينة الدمام وأيضاً مدينة الأحساء ، وجاءت المدن السكنية تحت مسميات :