جونسون أند جونسون تسحب منتجات تحتوي مادة مسرطنة

سحبت شركة "جونسون آند جونسون" مستحضرات "نيتروجينا" و"أفينو" للوقاية من الشمس، وذلك بعد اكتشاف مادة كيميائية مسببة للسرطان في بعض العينات.
وقالت الشركة التي تتخذ من نيوجيرزي مقرا لها "إن المستهلكين يتعين أن يمتنعوا عن استخدام هذه المنتجات والتخلص منها، بعدما رصدت فحوص مستويات منخفضة من مادة البنزين في بعض العينات".
كما أخطرت الشركة الموزعين وتجار التجزئة بوقف بيع هذه المنتجات والترتيب لإعادتها "توخيا لمزيد من الحرص".
والبنزين مصنف على أنه مادة مسرطنة وقد يؤدي للإصابة بالسرطان، وفقا لمستوى ومدى التعرض لها.
وقالت "جونسون آند جونسون" إن البنزين ليس مكونا يدخل في منتجاتها الواقية من الشمس، وإنها تحقق في سبب تلوث المنتجات بها.
ونقلت رويترز عن الشركة "من غير المتوقع أن يؤدي التعرض اليومي للبنزين في هذه البخاخات الواقية من الشمس بالمستويات التي رصدناها في اختباراتنا إلى مضاعفات صحية ضارة".
وتشمل المنتجات التي سحبتها الشركة بخاخات الوقاية من الشمس التي تحمل العلامات التجارية "نيتروجينا بيتش ديفنس"، و"نيتروجينا كولدراي سبورت"، و"نيتروجينا إنفيزابل ديلي ديفنس"، و"نيتروجينا ألترا شيروأفينو بروتكت + ريفريش".
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