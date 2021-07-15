الآن.. إعلان صدور نتائج القبول الموحد 2021 في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

ينشر لكم ثقفني، نتائج القبول الموحد 2021 في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض، واشتدت عمليات البحث من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات لمعرفة نتيجة القبول الموحد، حيث تم إعلانها مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، وذلك طبقا للخطة الزمنية المقررة من قبل اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، وأغلق القوبل الموحد عملية التقديم والتسجيل خلال الثامن من شهر ذو القعدة 1442، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على اجراءات القبول، وعلى نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات.إجراءات القبول الموحد
حددت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد موعد إغلاق باب استقبال االطلبات عبر بوابة القبول الإلكتروني لكافة التخصصات للطلاب “بنين”، وقد انتهي موعد التسجيل يوم السبت الموافق 30-11-1442، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، فيما أغلق استقبال طلبات الطالبات لكافة التخصصات، ظهر يومم الأحد الموافق 1-12-1442 في تمام الساعة الثانية عشرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات المترشحين للمقابلات الشخصية عبر بوابة القبول يوم الأحد الموافق 1-12-1442.نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات
أعلنت اللجنة الإشرافية عن الموعد الرسمي الذي ستعلن فيه نتائج القبول الموجد “الفرز الأول”، حيث سيتم تأكيد قبول الطلاب عبر البواية يوم الخميس 5-12-1442، حيث سكون قبول الطلاب طبقا للرغبة الأولى، وأعلنت اللجنة أيضا عن نتائج الفرز النهائي لتأكيد قبول الطالبات عن طريق البوابة، وذلك يوم السبت الموافق 7-12-1442، فيما تحدد الموعد النهائي لقبول وتأكيد الفرز الأول للطلاب يوم الأحد 8-12-1442، فيما سيكون للطالبات بتاريخ 13-12-1442 يوم الجمعة.
طالب اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين في نتائج الفرز الأول، ضرورة الدخول إلى بوابة القبول الموحد وتأكيد القبول، وذلك من خلال حساب الطالب على البواية، وذلك قبل أن ينتهي الموعد المقرر حتى لا يتم استبعاد أي طالب أو طالبة.
الوسوم
ينشر لكم ثقفني، نتائج القبول الموحد 2021 في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض، واشتدت عمليات البحث من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات لمعرفة نتيجة القبول الموحد، حيث تم إعلانها مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، وذلك طبقا للخطة الزمنية المقررة من قبل اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، وأغلق القوبل الموحد عملية التقديم والتسجيل خلال الثامن من شهر ذو القعدة 1442، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على اجراءات القبول، وعلى نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات.إجراءات القبول الموحد
حددت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد موعد إغلاق باب استقبال االطلبات عبر بوابة القبول الإلكتروني لكافة التخصصات للطلاب “بنين”، وقد انتهي موعد التسجيل يوم السبت الموافق 30-11-1442، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، فيما أغلق استقبال طلبات الطالبات لكافة التخصصات، ظهر يومم الأحد الموافق 1-12-1442 في تمام الساعة الثانية عشرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات المترشحين للمقابلات الشخصية عبر بوابة القبول يوم الأحد الموافق 1-12-1442.نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات
أعلنت اللجنة الإشرافية عن الموعد الرسمي الذي ستعلن فيه نتائج القبول الموجد “الفرز الأول”، حيث سيتم تأكيد قبول الطلاب عبر البواية يوم الخميس 5-12-1442، حيث سكون قبول الطلاب طبقا للرغبة الأولى، وأعلنت اللجنة أيضا عن نتائج الفرز النهائي لتأكيد قبول الطالبات عن طريق البوابة، وذلك يوم السبت الموافق 7-12-1442، فيما تحدد الموعد النهائي لقبول وتأكيد الفرز الأول للطلاب يوم الأحد 8-12-1442، فيما سيكون للطالبات بتاريخ 13-12-1442 يوم الجمعة.
طالب اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين في نتائج الفرز الأول، ضرورة الدخول إلى بوابة القبول الموحد وتأكيد القبول، وذلك من خلال حساب الطالب على البواية، وذلك قبل أن ينتهي الموعد المقرر حتى لا يتم استبعاد أي طالب أو طالبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن.. إعلان صدور نتائج القبول الموحد 2021 في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.