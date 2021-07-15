نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات فى جامعات الرياض

أعلنت اليوم الخميس 15 يوليو 2021 نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات فى الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، حيث كانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني قد وضعت من قبل جدول زمني لإعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات، حيث كانت اللجنة قد كشفت بأن موعد إغلاق القبول الإلكتروني لجميع التخصصات هو يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021.

الجدول الزمني لإجراءات القبول الموحد

كانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات قد حددت الجدولة الزمنية للقبول كالتالي:-

موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطلاب يوم السبت 30 ذي القعدة 1442 هجرية الساعة 12 ظهراً.

غلق البوابة الإلكترونية للقبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات يوم الأحد غرة ذي الحجة 1442 هجرية الساعة 12 ظهراً.

إعلان نتائج المرشحين عبر بوابة القبول للكليات التى لها مقابلة شخصية يوم الأحد غرة ذي الحجة 1442 هجرية.

نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات بجامعات الرياض

أشارت اللجنة الإشرافية للقبول بأن نتائج القبول الموحد سيكون كالتالي:-

موعد إعلان نتائج القبول الموحد والفرز الأول، وتأكيد القبول للطلاب يوم الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442 هجرية.

إعلان نتائج الفرز النهائي وتأكيد القبول للطالبات من خلال بوابة القبول يوم السبت الموافق 7 ذي الحجة 1442 هجرية.

أخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب سيكون يوم الأحد الموافق 8 من ذي الحجة 1442 هجرية.

سيكون أخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي بالنسبة للطالبات سيكون يوم الجمعة الموافق 13 من ذي الحجة 1442 هجرية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

تأكيد نتائج القبول الموحد

خاطبت اللجنة الإشرافية للقبول جميع الطلاب والطالبات بضرورة تأكيد القبول وذلك من خلال الدخول على حساب الطالب فى بوابة القبول قبل نهاية الموعد المحدد، وأكدت للطلاب والطالبات على الآتي:-