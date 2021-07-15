قرض أهل 60000 ريال بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول على القرض ومميزاته

قرض أهل 60000 ريال بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية، يقدم بنك التنمية الاجتماعية مبادرة تمويل حديثة من خلال الحصول على قرض تبلغ قيمته ٦٠ ألف ريال. ويتميز هذا القرض بأنه بدون فوائد وتصل فترة سداده لخمس سنوات.وتسمى هذه المبادرة بقرض أهل، ويتضمن هذا القرض قروض الأسرة والفئات الخاصة والترميم.

قد يتضمن قرض 60 ألريال سعودي شروط للحصول عليه وهي :-

يتضمن هذا القرض جميع محدودي الدخل من الموظفين والمتقاعدين ،ويشمل أيضا النساء من الأرامل والمطلقات. ويشمل كذلك الفئات الخاصة، وتنطبق عليهم شروط الحصول على القرض كغيرهم من المواطنين.

يوفر هذا القرض أيضًا المقترض الذي قام بسداد ما عليه من قرض سابق خلال فترة السداد والتي تصل لخمس سنوات ليبدأ بعد ذلك في استلام قرض جديد.

ويتم التقديم للحصول على هذا قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

من خلال وبالنسبة للتقديم للحصول على قرض الترميم أهل، يشترط أن يكون البيت المراد ترميمه يخص المرأة أو تمتلك جزء منه.

وأيضًا أوضح البنك أن قيمة قرض أهل تعتمد على راتب الكفيل في حالة أن يكون المقترض من الموظفين الحكوميين.

تمتد فترة سداد هذا قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية لمدة تصل إلى خمس سنوات،كما أنه يسدد بدون فوائد. وهذا يجعل المقترضون يقبلون على هذا القرض، نظرا لعدم وجود مبالغ باهظة عليهم خلال فترة سداد القرض.

لمدة تصل إلى خمس سنوات،كما أنه يسدد بدون فوائد. وهذا يجعل المقترضون يقبلون على هذا القرض، نظرا لعدم وجود مبالغ باهظة عليهم خلال فترة سداد القرض. كما يساعد هذا القرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في تجاوز الأزمات المالية التي تواجه كل المواطنين السعوديين.

ويدعم أيضا بنك التنمية الاجتماعية المشاريع الصغيرة والجديدة للمساعدة في بناء اقتصاد المملكة،من خلال تقديم تسهيلات لأخذ هذا القرض.

ويتم تقديم هذا قرض أهل من خلال بنك التنمية الاجتماعية ،عدة مرات متتالية وفق شروط الحصول على القرض والتي يضعها البنك.كما أنا مبالغ سداد القرض تكون يسيرة وليست شاقة على المقترض.

،عدة مرات متتالية وفق شروط الحصول على القرض والتي يضعها البنك.كما أنا مبالغ سداد القرض تكون يسيرة وليست شاقة على المقترض. وقامت هيئة بنك التنمية الاجتماعية بتوفير كافة الوسائل ، للأسر أو الفئات الراغبة فى الحصول على قرض أهل للتمويل وإعانة الأسر ، للتعرف على شروط الحصول على هذا القرض.

مزايا الحصول على قرض ٦٠ ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد