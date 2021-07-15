“نتائج التاسع”خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية بسوريا moed-gov-sy

“نتائج التاسع”خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بسوريا، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم بسوريا للإعلان عن نتائج التاسع في سوريا 2021 حسب رقم الاكتتاب (الاسم والكنية)، حيث انتهي الطلاب في جميع محافظات سوريا من أداء الاختبارات، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي الإعلان عن النتيجة في القريب العاجل، حتى يطمئنوا على مستقبلهم الدراسي، وحرصاً من موقعنا على توفير جميع الأخبار التعليمية وخطوات الاستعلام عن نتائج الصفوف الدراسية المختلفة، سوف نقدم لكم اليوم الرابط والخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في سوريا.

رابط نتائج التاسع في سوريا

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الساعات القليلة القادمة، حيث أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنها في صباح يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات والمراجعة عليها واعتماد الدرجات، كما أنه سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة المعتمدة من وزارة التعليم السورية بكل سرعة وسهولة وبدون الخروج من المنزل.

رابط نتائج التاسع 2021

قامت وزارة التعليم بتوفير رابط خاصة بالاستعلام عن نتائج الصف التاسع بسوريا. كما قامت بإطلاق تطبيق يمكن تحميله الحصول على النتائج، ومعرفة أسماء الطلاب الأوائل والناجحين، وفي جميع الحالات يتم الاستعلام من خلال كتابة اسم الطالب ورقم الاكتتاب، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع الطلاب في كافة المحافظات مثل حماة، حمص، دمشق، أدلب، السويداء، حلب ، الرقة، الحصول على النتيجة المعتمدة من خلال الدخول إلى رابط نتائج التاسع 2021.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بسوريا

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال خطوات بسيطة. وإليكم الآن خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بسوريا، والتي تم الإعلان عنها من الوزارة: