ارتفاع عدد ضحايا فيضانات بلجيكا إلى 4 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الخميس، أن الفيضانات أدت حسب الحكومة الإقليمية جنوب البلاد، إلى انهيار عشرات المنازل فى عدد من البلديات وتوقف حركة القطارات تماماً.

ودعت الحكومة السكان فى مدينة لييج وما حولها (جنوب شرق البلاد) للبقاء فى منازلهم وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.

أما فى مناطق الشمال والعاصمة بروكسل، فلا تزال الأضرار المادية محدودة نسبياً.