طالبان: نقترح وقف إطلاق النار لتقليص العمليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما اقترحت الحركة وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، بعد تصعيد الأعمال القتالية فى أنحاء متفرقة من البلاد، الأمر الذى أسفر عن تعليق 112 مشروعا تنمويا، مع تدمير 260 مرفقا حكوميا على الأقل فى المناطق التى سقطت فى قبضة "طالبان" وتعليق الخدمات.
يشار إلى أن الرئيس الأفغانى أشرف غنى، كان قد أعلن أمس، بأن الظروف فى البلاد ستتحسن فى غضون ثلاثة أشهر ووعد بـ"كسر عمود طالبان الفقرى"، على الرغم من مواصلة الحركة تقدمها على الأرض.
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