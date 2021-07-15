عاجل.. إحباط محاولة إحراق مستشفى الفرات فى النجف

جدة - نرمين السيد - وكان العراق قد تعرض منذ عدة أيام، لحريق اندلع فى مركز النقاء فى مستشفى الإمام الحسين التعليمى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا فى مدينة الناصرية جنوب البلاد، وهو ثانى حريق فى مستشفى لعزل مرضى كوفيد-19 خلال ثلاثة أشهر.

وقال مصدر طبى بمديرية الصحة لوكالة "فرانس برس" إن "السبب الرئيسى وراء الحريق. كان انفجار خزانات الأوكسجين".