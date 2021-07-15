على خلفية الهجمات السيبرانية.. واشنطن تعرض "مكافأة مليونية"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في تحديد هوية أي شخص يشارك في نشاطات سيبرانية ضد الولايات المتحدة.

وكانت الخارجية الأميركية قد ذكرت قبل نحو أسبوع، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الهجمات السيبرانية التي استهدفت عددا من المؤسسات الأميركية، من بينها جهات حكومية، في الآونة الأخيرة.

وأضافت حينها المتحدثة باسم الخارجية، جين ساكي، أن "هجمات الفدية ليست جديدة، إنما الجديد هو الانخراط رفيع المستوى الذي تشهده من مسؤولي الأمن الحكومي لدينا، والحكومة الروسية وخبراء الهجمات الإلكترونية".

وتابعت: "يحتفظ الرئيس بالحق في الرد على أي شبكات فدية وتلك التي تؤويها. لا تزال هذه هي سياسته".