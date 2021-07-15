أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف على عدة محافظات

توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف على عدة محافظاتأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتدفق التيارات الرطبة من بحر العرب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت وشبوة والسواحل الشرقية والجنوبية .

ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات عدن، أبين، البيضاء والضالع .

وحسب المركز قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً أثناء الفترة المسائية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً.

وأشار إلى استمرار الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن لتصل سرعتها إلى 40 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر .

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صرفيت : 3.8 ، والشحر : 1 .

كما هطلت يوم أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين وأجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية .

