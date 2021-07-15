رابط نتائج التاسع في سوريا 2021 ونتائج البكالوريا

رابط نتائج التاسع في سوريا 2021 والبكالوريا، يبحث الكثير من الطلاب في سوريا عن نتائج التاسع والبكالوريا، وذلك من خلال موقع وزارة التربية السورية، والجدير بالذكر أن وزارة التربية السورية قد قامت منذ قليل بالإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 في سوريا كل المحافظات، وبذلك سوف تتفرغ كل اللجان لتصحيح أوراق امتحانات الطلاب في جميع المواد الدراسية، يستمر جميع المعلمين في أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الشرعية والتاسع في جميع مراكز التصحيح، وخلال الأيام القليلة القادمة، سوف تقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عن لحظة اعتماد النتائج من قبل وزير التربية السورية.

طريق الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2021:

قامت وزارة التربية السورية بالإعلان عن نتائج التاسع بناء على رقم الاكتتاب، ولمعرفة طريقة الاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية السورية.

ثم الضغط على الرابط الخاص ببوابة النتائج الامتحانية.

ثم بعد ذلك اختيار رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي.

بعدها نختار نتائج الصف التاسع سوريا.

يجب على الطلاب كتابة الاسم الثلاثي.

يتم إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

في النهاية يتم النقر على عرض النتيجة.

نتائج البكالوريا في سوريا 2021:

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج امتحانات الشهادة العامة السورية، بفرعيها الأدبي والعلمي ،والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية لعام 2021، المعروفة باسم البكالوريا، وأوضح وزير التعليم السوري الدكتور طباع درام، أن نسبة النجاح بالثانوية العامة السورية وصلت في الفرع العلمي إلى 79.63%، ووصولها بالفرع الأدبي إلى 14.52%، أما بالنسبة للثانوية الشرعية بلغت نسبة النجاح فيها إلى 19.60%، وفي الثانوية المهنية النسوية 20.48%، وبلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 65.41% فيما بلغت نسبة نجاح الثانوية التجارية 56.39%.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2021:

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج امتحانات الشهادة العامة السورية، بفرعيها الأدبي والعلمي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية لعام 2021، ولمعرفة النتائج اتبع الخطوات التالية: