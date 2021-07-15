الحكومة الأفغانية تعلن استعادتها السيطرة على معبر كبير عند حدود باكستان و”طالبان”...

أعلنت حكومة أفغانستان أن قواتها استعادت السيطرة على معبر حدودي مهم مع باكستان سقط مؤخرا في قبضة حركة "طالبان".

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس عن مسؤول رفيع المستوى في حكومة كابل قوله إن قواتها استعادت السيطرة على السوق الرئيسية ومقر إدارة الجمارك ومرافق حكومية أخرى في بلدة سبين بولدك الحدودية في ولاية قندهار جنوب البلاد بعد ساعات من سقوطها في قبضة "طالبان" أمس.

وتابع المسؤول أن القوات الحكومية التي تراجعت بهدف تقليص الخسائر بين المدنيين وأفراد قوات الأمن تنفذ حالية عمليات تمشيط، محذرا من أن الخطر لا يزال مرتفعا لأن قوات "طالبان" في المنطقة تتجاوز ما لدى الحكومة.

في المقابل، نفى المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد لـ"رويترز" استعادة القوات الحكومية السيطرة على المعبر، واصفا تصريحات المسؤول الحكومي بأنها "مجرد دعاية وادعاءات لا أساس لها".

وتعد بلدة سبين بولدك ثاني أكبر معبر حدودي عند حدود أفغانستان مع باكستان ومصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للحكومة الأفغانية.