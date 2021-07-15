مصرع اثنين فى بلجيكا بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الخميس، أن الفيضانات أدت حسب الحكومة الإقليمية الوالونية جنوب البلاد، إلى انهيار عشرات المنازل فى عدد من البلديات وتوقف حركة القطارات تماماً.
كما تم الإبلاغ عن وفاة شخصين أحدهما فى الثانية والعشرين من عمره، بينما لا يزال آخرون فى عداد المفقودين، مبينة أن من المبكر الحديث عن حصيلة نهائية للأضرار البشرية والمادية، حسب بيان للحكومة.
ودعت الحكومة السكان فى مدينة لييج وما حولها (جنوب شرق البلاد) للبقاء فى منازلهم وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.
أما فى مناطق الشمال والعاصمة بروكسل، فلا تزال الأضرار المادية محدودة نسبياً.
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