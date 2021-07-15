جدة - نرمين السيد - وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلنت تخطى حالات كورونا لدى الدول الأعضاء 6 ملايين إصابة مؤكدة، و154 ألف وفاة بينما تعافى 5 ملايين و260 ألف شخص.
وأوصت "المراكز الإفريقية" -فى بيان- الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، ورصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: 40% ارتفاعًا بوفيات كورونا فى إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.