الصحة العالمية: 40% ارتفاعًا بوفيات كورونا فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلنت تخطى حالات كورونا لدى الدول الأعضاء 6 ملايين إصابة مؤكدة، و154 ألف وفاة بينما تعافى 5 ملايين و260 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" -فى بيان- الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، ورصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.