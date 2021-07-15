أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل اللواء محمد راجح لبوزه

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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل اللواء محمد راجح لبوزه
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دوت الخليج -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل اللواء محمد راجح لبوزه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الكبير اللواء محمد راجح بن غالب لبوزه ابن اول شهداء ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة الذي وافته الأجل في جمهورية مصر العربية.
واشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد مؤكدا أن رحيله مثل خسارة لردفان والجنوب واليمن عامة حيث كان رمزا من رموزها الافذاذ الاقوياء في أحلك الظروف الصعبة واحد القيادات الوطنية المشهود لها ومن أسرة قدمت التضحيات ضد الاحتلال البريطاني وكان لها دورها في تحرير الوطن من ذلك الاحتلال ..
وفي البرقية التي بعثها أبوراس إلى كل من اللواء قاسم راجح لبوزه والأستاذ فضل راجح لبوزه والى أولاده عبدالرقيب محمد راجح والعميد أوسان محمد راجح وعبدربه محمد راجح والى ابن عمه الفريق الدكتور قاسم لبوزه نائب رئيس المؤتمر والى كل ال لبوزه خاصه وابناء ردفان واليمن عامة عبر باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب مبتهلا الى الله عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ،إنا لله لله وإنا اليه راجعون..
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