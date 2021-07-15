791 حالة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ تفشى الجائحة

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا، قد أعلنت توصلها إلى اتفاق مع معهد "سيروم إنستيتيوت" الهندى، أكبر صانع للقاحات فى العالم، لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-فى" الروسى المضاد لفيروس كورونا فى السنة الحالية.
وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة، والذى مول تطوير اللقاح، إن "هذه الشراكة الإستراتيجية هى مرحلة هامة لزيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير".
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