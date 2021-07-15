شروط الحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري ومواصفات الوحدات

شروط الحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري 2021 فبعد أن أعلن البنك المركزي المصري بصورة رسمية عن بدأ مبادرة التمويل العقاري وكذلك تحديد شروط الحصول على وحدة سكنية بسعر فائدة متناقصة 3%. ويكون ذلك مع أطول فترة سداد لأول مرة تصل إلى 30 عاما. وكان الهدف الرئيسي قبل كل شىء من تلك المبادرة هم كلا من متوسطي وكذلك محدودي الدخل ولذلك تم تخصيص 100 مليار جنيه مصري وذلك لتمويل شراء الشقق من خلال شركات التمويل العقاري وأيضا البنوك فتم تحديد بعض الشروط لأمكانية الأستفادة من المباردة.

شروط الحصول على وحدة سكنية من مبادرة التمويل العقاري 2021

للحصول علي وحدة سكنية من البنك المركزي لابد من توافر بعض الشروط وهي كالتالي:

في البداية وبصفه عامة لا بد أن يكون المتقدم للمباردة مصري. ثانيا يجب أن لا يكون المتقدم للمبادرة مستفيد من مباردة سابقة للتمويل العقاري. ثالثا لا يتعدي سن المتقدم 60 عاما وعلاوة علي ذلك توافر شروط مباردة التمويل العقاري لسن المعاش. رابعا علي الفرد الأعزب دفع 15 % كمقدم من اجمالي سعر الوحدة. خامسا علي الشخص اللمتزوج دفع 20 % كمقدم من اجمالي سعر الوحدة. سادسا بالنسبة لمتوسطي الدخل الحد الأقصي لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 ألاف جنيه. و14 ألف جنيه للمتزوج. سابعا بالنسبة لمحدودي الدخل الحد الأقصي لصافي الدخل الشهري للفرد 4.5 ألف جنيه. و6 ألاف جنيه للمتزوج. ثامنا تسمح المباردة لاصحاب المهن الحرة وكذلك الحرفيين وأيضا ذوي الأحتياجات الخاصة بالأستفادة من المبادرة شرط وجود دخل ثابت.

مواصفات الوحدة السكنية من مبادرة التمويل العقاري

تم تحديد بعض الشروط من قبل البنك المركزي وذلك تجاه الوحدة السكنية للحصول عليها من الأسكان الأجتماعي ولذلك يجب توافرها وهي:

أولا يجب أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري. ثانيا لابد من أن تكون الوحدة السكنية جاهزة للسكن وكذلك كاملة التشطيب. وفي النهاية أن يكون الهدف الرئيسي من شراء الوحدة هو السكن وكذلك الأستقرار وليس للمواسم أو التجارة.

الهدف من مباردة التمويل العقاري

تهدف مباردة التمويل العقاري لأتاحة الفرصة أمام محدودي ومتوسطي الدخل وذلك للقدرة علي شراء وحدات سكنية من الأسكان الأجتماعي وذلك لتحقيق العدالة الأجتماعية وكذلك السعي وراء توفير السكن المناسب وأيضا الحياة الكريمة التي يستحقها ابناء الشعب المصري وكل ذلك مع امكانية السداد علي أطول فترة سداد لأول مرة والتي تصل الي 30 عاما.