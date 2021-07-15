عروض تويوتا تقسيط سوزوكي ديزاير 2021 من عبداللطيف جميل بـ787 ريال

عروض تويوتا عبداللطيف جميل الجديدة شملت تقسيط سوزوكي ديزاير 2021 السيارة اليابانية الأرخص في السعودية وذلك ضمن حزمة من المزايا والعروض الحصرية خلال شهر يوليو الجاري أتاحتها شركة عبداللطيف جميل المحدودة للسعوديين والمقيمين على حد سواء.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2021

تعد سوزوكي ديزاير 2021 أرخص سيارة يابانية 4 سلندر في السعودية حيث تأتي مع محرك بسعة 1.2 لتر بـ16 صمامًا وبقدرة حصانية قصوى تصل إلى 83 حصانًا مع مانع انغلاق مع نظام التوزيع الالكتروني لقوة الفرامل مع مقود هوائي وتكييف هواء ونظام الثبات في السيارة.

أما عن أبعاد السيارة فيبلغ الطول 3995 ملم والعرض 1735 ملم فيما يصل الارتفاع إلى 1515 ملم فيما تبلغ قاعدة العجلات 2450 ملم وتأتي في 3 طرز وهي سوزوكي سويفت ديزاير GA وسوزوكي سويفت ديزاير GL فضلا عن سوزوكي سويفت ديزاير GLX.

تقسيط سوزوكي ديزاير من عبداللطيف جميل

تشمل عروض تويوتا التقسيط بدون المصاريف الإدارية مع تحمل الشركة الإيجار الشهري الأول والثاني والثالث والمحتسب على اساس 60 شهرًا على حسب العرض وبدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

وبدون كفيل عند تطابق الشروط مع إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة وهو عرض معتمد من الهيئة الشرعیة.

قيمة القسط الشهري

وتختلف قيمة القسط الشهري بحسب نوع السيارة ضمن عروض تويوتا جميل 2021 لتقسيط السيارات الجديدة بدون مقدم على النحو التالي:

يبلغ قيمة قسط ديزاير 2021 GL في السعودية حوالي 787 ريال على 60 شهرًا بواقع 47220 ريال.

أما قسط ديزاير 2021 GLX في السعودية خلال العرض فيصل إلى 815 ريال على 60 شهرًا بواقع 48.900 ريال.

هذا السعر غير شامل قيمة الضريبة المضافة على السيارات بواقع 15 % من السعر الأصلي.

الحصول على عروض تويوتا جميل

للحصول على أي من عروض عبداللطيف جميل يجب الدخول على موقع شركة عبداللطيف جميل للتمويل ثم اختيار عروض السيارات ومن ثم اختيار عروض سوزوكي بعد ذلك سوف تظهر قائمة السيارات المشمولة في العرض قم أولا باختيار المركبة ثم قم باختيار الموديل.

بعد ذلك عليك تعبئة بيانات طلب التمويل من خلال ادخال البيانات الأساسية للعميل ثم البيانات المالية وتحديد قيمة القسط الشهري وعدد الدفعات والدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة بحسب الرغبة.