مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة تشاورية موسعة حول بناء السلام في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس ، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزاري، ويستعرض المجلس فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية في ليبيا لتذليل معروقات بناء السلام في ليبيا حيث سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان كوبيس إفادة للمجلس في هذا الصدد.
ومن المقرر أن يشارك في الجلسة ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك يشارك فيها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ومحمد زين شريف وزير خارجية تشاد ووزير خارجية آلمانيا هيكو ماس وممثلون عن الاتحاد الاوروبي، وقالت مصادرفى الأمم المتحدة إن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيشارك أيضا فى الجلسة نظرا للاهمية البالغة لأجندة عمل الجلسة ومستوى التمثيل الدولي المكثف فيها.
وسيرأس وزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى جين ييف لودريان أعمال الجلسة حيث تتولي فرنسا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.
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